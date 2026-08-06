Суды вынесли 22 приговора за мошенничество через телеграм-бот «Дайвинчик»*

В одном из решений подчёркивается, что осуждённые осознавали незаконность действий, так как не оформляли документы и получали деньги тайно, используя пароли. Статья 159 УК РФ стала основанием для приговоров: восемь человек отправятся в колонию общего режима (от 9 месяцев до 5 лет), семеро получили условные сроки, а пятерым назначили исправительные работы.