В Новосибирске задержали начальника отдела полиции «Заельцовский»

В Новосибирске задержан начальник отдела полиции № 3 «Заельцовский» Николай Анохин — об этом 6 августа сообщил источник издания Сиб.фм.
Детали обвинений пока неясны: по данным собеседника, делом занимался «столичный десант», а региональные силовые ведомства не располагают подробностями. В СУ СКР по Новосибирской области подтвердили, что материалов в отношении Анохина у местных следователей нет.
В пресс-службе регионального МВД заявили, что по ситуации проведут проверку, а если вина подтвердится — примут решение в рамках закона.
Ранее Анохин был заместителем начальника отдела полиции «Октябрьский», а на нынешнюю должность его назначили летом этого года.