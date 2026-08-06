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В Новосибирске задержали начальника отдела полиции «Заельцовский»

Ранее Анохин был заместителем начальника отдела полиции «Октябрьский», а на нынешнюю должность его назначили летом этого года.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске задержан начальник отдела полиции № 3 «Заельцовский» Николай Анохин — об этом 6 августа сообщил источник издания Сиб.фм.

Детали обвинений пока неясны: по данным собеседника, делом занимался «столичный десант», а региональные силовые ведомства не располагают подробностями. В СУ СКР по Новосибирской области подтвердили, что материалов в отношении Анохина у местных следователей нет.

В пресс-службе регионального МВД заявили, что по ситуации проведут проверку, а если вина подтвердится — примут решение в рамках закона.

Ранее Анохин был заместителем начальника отдела полиции «Октябрьский», а на нынешнюю должность его назначили летом этого года.

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