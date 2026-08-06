Директор МУП в Маслянинском районе незаконно начислял себе премии

В Маслянинском районе Новосибирской области прокуратура обнаружила факты коррупции на муниципальном предприятии. В ходе проверки выяснилось, что директор МУП «Бажинское» злоупотреблял своим положением. Он принимал решения о выплате премий самому себе, хотя законных оснований для этого не было, а учредитель предприятия был против таких выплат. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.