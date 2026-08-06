Представитель Следственного комитета Светлана Петренко обнародовала статистику потерь среди гражданского населения Курской области за период с августа прошлого года.
Согласно ее заявлению, число жертв достигло 640 человек, причем один из погибших не достиг совершеннолетия. Ранения получил 561 местный житель, включая 25 детей.
Всего статус потерпевших официально присвоен 87 389 гражданам, которые уже дали показания следователям. По фактам противоправных действий возбуждены 711 уголовных дел, из которых 706 относятся к терактам. Завершено расследование по более чем 300 эпизодам, а обвинения предъявлены 443 украинским военнослужащим.
Суды уже вынесли приговоры 280 бойцам ВСУ, при этом 47 из них осуждены заочно и объявлены в международный розыск. Остальные фигуранты, по данным СК, пока остаются на свободе, но их розыск продолжается.
Одновременно ведется опрос жителей, возвращенных из зон, которые ранее удерживали украинские подразделения. Их рассказы тщательно проверяются на предмет обнаружения неизвестных ранее фактов нарушений. В СК заверили, что продолжат устанавливать всех виновных и добьются их наказания.
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