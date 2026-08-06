В СК сообщили, сколько людей погибли за год в Курской области

Всего статус потерпевших официально присвоен 87 389 гражданам, которые уже дали показания следователям. По фактам противоправных действий возбуждены 711 уголовных дел, из которых 706 относятся к терактам. Завершено расследование по более чем 300 эпизодам, а обвинения предъявлены 443 украинским военнослужащим.