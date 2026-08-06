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Росавиация классифицировала ЧП с самолетом Cessna 182 как аварию

В Росавиации сообщили о начале расследования ЧП с самолетом Cessna 182.

Источник: Комсомольская правда

Авиационное происшествие с самолетом Cessna 182 классифицировано как авария. Об этом в своем канале на платформе Max сообщила Росавиация.

В ведомстве добавили, что теперь расследованием аварии займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Восточно-Сибирского МТУ Росавиации. Ключевая цель расследования — установление причин аварии и принятие мер по их предотвращению в будущем.

Напомним, 3 августа губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о пропаже легкомоторного самолёта Cessna 182 в регионе. На борту летательного аппарата были двое — лётчик-наблюдатель и командир. Команда занималась осмотром с воздуха лесного пожара, однако в назначенный срок не вышла на связь и пропала с радаров.

5 августа пропавший в Иркутской области легкомоторный самолет Cessna 182 компании «Гоставиа» из Ленинградской области был найден. Позже были опубликованы первые снимки самолета.