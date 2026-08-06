Росавиация классифицировала ЧП с самолетом Cessna 182 как аварию

Напомним, 3 августа губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о пропаже легкомоторного самолёта Cessna 182 в регионе. На борту летательного аппарата были двое — лётчик-наблюдатель и командир. Команда занималась осмотром с воздуха лесного пожара, однако в назначенный срок не вышла на связь и пропала с радаров.