СК проверяет информацию о противоправных действиях подростка в Красноярске

В Красноярске проверяют информацию о противоправных действиях подростка. Об этом сообщили в ГСУ СК России по краю и Хакасии.
В соцсетях появилась информация о том, что в Красноярске несовершеннолетний совершил противоправные действия в отношении другого подростка. По данному факту Следственный комитет организовал проверку.
Ход проверки находится на контроле руководства. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Правоохранители выясняют, что именно случилось.
Ранее мы сообщали, что в Красноярске самокатчик в маске ударил девушку за замечание.