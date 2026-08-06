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СК проверяет информацию о противоправных действиях подростка в Красноярске

Правоохранители выясняют, что именно случилось.

В Красноярске проверяют информацию о противоправных действиях подростка. Об этом сообщили в ГСУ СК России по краю и Хакасии.

В соцсетях появилась информация о том, что в Красноярске несовершеннолетний совершил противоправные действия в отношении другого подростка. По данному факту Следственный комитет организовал проверку.

Ход проверки находится на контроле руководства. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Правоохранители выясняют, что именно случилось.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске самокатчик в маске ударил девушку за замечание.