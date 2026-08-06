В центре Воронежа из горящего здания эвакуировали 17 человек

5 августа в центре Воронежа произошел пожар в четырехэтажном здании в Ленинском районе. По данным регионального управления МЧС, сигнал о возгорании поступил в 17:46 — огонь охватил кабинет в пристройке по всей площади.
Из здания оперативно эвакуировали 17 человек: 14 покинули помещение самостоятельно, еще троих спасатели вывели в масках спасаемого. Благодаря слаженным действиям пожарных обошлось без пострадавших.
Для ликвидации пламени задействовали 15 сотрудников МЧС и 4 единицы техники. Пожар удалось потушить к 18:30 — на борьбу с огнем ушло 44 минуты.
Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.
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