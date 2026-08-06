Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Геленджике запрещали выход в море из-за угрозы атаки безэкипажных катеров

В Геленджике с утра была объявлена опасность атаки безэкипажных катеров. Гражданам запрещали выход в море на плавательных средствах, сообщил глава города Алексей Богодистов.

В Геленджике с утра была объявлена опасность атаки безэкипажных катеров. Гражданам запрещали выход в море на плавательных средствах, сообщил глава города Алексей Богодистов.

Господин Богодистов призвал граждан покинуть пляжи и набережную, укрыться в помещениях без окон. Также запрещено было находиться на открытом пространстве около моря. Менее чем через час угроза атаки БЭК в Геленджике была снята.

4 августа Минобороны РФ сообщало об уничтожении двух безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. До этого оборонное ведомство отчитывалось об уничтожении безэкипажного катера 29 июля.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше