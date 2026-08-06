Экс-мэра Самары Тархова и его жену могли убить в новогоднюю ночь

В Самаре продолжается суд над Екатериной Тарховой, которую обвиняют в убийстве дедушки и бабушки — бывшего мэра города Виктора Тархова и Натальи Тарховой. По данным следствия, девушка подменяла содержимое капсул с лекарствами ядовитым порошком, так супруги постепенно слабели, а их состояние ухудшалось. Об этом сообщается в статье KP.RU.
Пара продолжала принимать отравленные таблетки. Видимо, преступники рассчитывали, что супруги подпишут доверенность на снятие денег и продажу машины. Закончился «курс» смертью Тарховых.
Соучастником преступления считают Дмитрия Метревели: он прятался на балконе в квартире пожилых людей и позже напал на Наталью Тархову. Руководила схемой из Грузии Светлана Метревели. Точная дата гибели супругов неизвестна, не исключено, что это случилось в новогоднюю ночь.