В Тольятти пенсионер передал курьеру мошенников под видом 2,4 млн рублей пакет с газетами

Еще одной жертвой аферистов едва не стал 77-летний пенсионер: мошенники пытались получить от него 2,4 млн рублей. Однако мужчина вовремя распознал признаки обмана и вместо крупной суммы передал курьеру пакет с нарезанными листами газет и журналов.