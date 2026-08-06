В Тольятти пенсионер передал курьеру мошенников под видом 2,4 млн рублей пакет с газетами

Следствие установило, что 6 марта 2026 года фигурантка, действуя в составе преступной группы в роли курьера, выманила у 52-летнего тольяттинца 1,9 млн рублей. Деньги злоумышленнице передала несовершеннолетняя дочь потерпевшего — ее ввели в заблуждение организаторы схемы.
Еще одной жертвой аферистов едва не стал 77-летний пенсионер: мошенники пытались получить от него 2,4 млн рублей. Однако мужчина вовремя распознал признаки обмана и вместо крупной суммы передал курьеру пакет с нарезанными листами газет и журналов.
Имущество и расчетные счета обвиняемой арестованы. Материалы в отношении других участников преступной схемы выделены в отдельное производство.