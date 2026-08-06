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Новосибирских подростков предупредили о мошенничестве с переоформлением номера

Новосибирских подростков, которым недавно исполнилось 18 лет, предупредили о новой схеме мошенничества.

Источник: Om1 Новосибирск

Мошенники начали использовать новую схему обмана молодых россиян, которые недавно достигли совершеннолетия. Аферисты убеждают подростков переоформить номер телефона, а затем пытаются получить доступ к их аккаунтам и деньгам, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.

Сначала злоумышленник представляется сотрудником оператора связи. Он заявляет, что после 18-летия абонент должен переоформить номер, и просит назвать код из СМС. После этого жертве звонит другой участник схемы — якобы представитель службы безопасности портала «Госуслуги». Он пугает человека сообщением о том, что неизвестные получили доступ к личному кабинету и уже выгружают персональные данные.

Затем к разговору подключается «сотрудник Центробанка». Он утверждает, что деньги молодого человека якобы используют преступники, а домой скоро придут полицейские с обыском. Чтобы избежать проблем, жертву убеждают «задекларировать» сбережения и перевести их на указанные счета.

В некоторых случаях мошенники сообщают, что на имя человека уже оформили микрозаймы. Для их «отмены» предлагают подать заявки в микрофинансовые организации и назвать новые коды из СМС. На самом деле с помощью полученных данных злоумышленники оформляют кредиты и похищают деньги.

В МВД напомнили, что операторы связи, сотрудники банков, Центробанка и «Госуслуг» не просят сообщать коды из СМС или переводить деньги на «безопасные» счета.

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