Новосибирских подростков предупредили о мошенничестве с переоформлением номера

Сначала злоумышленник представляется сотрудником оператора связи. Он заявляет, что после 18-летия абонент должен переоформить номер, и просит назвать код из СМС. После этого жертве звонит другой участник схемы — якобы представитель службы безопасности портала «Госуслуги». Он пугает человека сообщением о том, что неизвестные получили доступ к личному кабинету и уже выгружают персональные данные.