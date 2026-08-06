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ПВО за ночь сбила 57 беспилотников над Воронежской областью

Силы ПВО в течение минувшей ночи сбили над Воронежем и 14 районами области 57 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Силы ПВО в течение минувшей ночи сбили над Воронежем и 14 районами области 57 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

По его словам, предварительно, пострадавших в результате атаки нет.

Обломки сбитых БПЛА повредили в Воронеже семь автомобилей, а также посекли остекление и кровлю в ряде частных и многоквартирных домов. Кроме того, в одном из районов области были повреждены постройки двух агропредприятий.

На местах падения обломков БПЛА продолжают работать оперативные службы.

Гусев подчеркнул, что на данный момент беспилотная опасность сохраняется на всей территории региона.

Кроме того, ночью и в четверг утром в области объявляли ракетную опасность. Сейчас ее уже отменили.

Утром в четверг Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО сбили над регионами РФ 605 украинских БПЛА, в том числе над Воронежской областью.

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