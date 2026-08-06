Немного стрессанул: 160-килограммовый брачный аферист из Подмосковья за две недели похудел до 130 кг

Сам Алексей рассказал, что после публикаций в СМИ и негативной реакции в интернете впал в депрессивное состояние. Он перестал нормально питаться и спать, а также перенёс гипертонический криз. При этом обвинения в мошенничестве мужчина отвергает. По его версии, вся история возникла после конфликта с покупателем автомобиля, который якобы настроил против него бывших возлюбленных.