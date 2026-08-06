Собянин сообщил об отражении атаки уже восьми направлявшихся к Москве БПЛА

Два беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны на подлете к Москве. Об этом в четверг, 6 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города в своем канале в МАКС.
В этот же день обломки беспилотника украинской армии рухнули на здание логистического комплекса Wildberries в Тверской области. В результате инцидента никто не пострадал.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, что частный дом сгорел, в нескольких многоэтажках выбило стекла после самой массовой атаки БПЛА на регион.
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