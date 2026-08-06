Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин сообщил об отражении атаки уже восьми направлявшихся к Москве БПЛА

Два беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны на подлете к Москве. Об этом в четверг, 6 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Два беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны на подлете к Москве. Об этом в четверг, 6 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города в своем канале в МАКС.

В этот же день обломки беспилотника украинской армии рухнули на здание логистического комплекса Wildberries в Тверской области. В результате инцидента никто не пострадал.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, что частный дом сгорел, в нескольких многоэтажках выбило стекла после самой массовой атаки БПЛА на регион.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше