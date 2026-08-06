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Двух наркосбытчиков задержали в Нижнем Новгороде

Виновным грозит до десяти лет лишения свободы.

Оперативники остановили автомобиль с 31-летним пассажиром, который подозревался в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В ходе осмотра транспортного средства под передним пассажирским сиденьем полицейские обнаружили и изъяли два вакуумных пакета с марихуаной.

По месту жительства злоумышленника также был проведен обыск. Правоохранители обнаружили там банку с неизвестным растительным веществом, электронные весы, измельчитель и упаковочный материал.

В этот же день была установлена личность гражданина, который сбыл 31-летнему задержанному наркотическое средство растительного происхождения. 33-летнего злоумышленника задержали возле одного из домов по Казанскому шоссе. У него дома также изъяли три банки с веществом растительного происхождения, электронные весы и вакууматор.

Возбуждены уголовные дела, фигуранты заключены под стражу. Каждому из них грозит до десяти лет тюремного заключения.

Напомним, жителя Нижнего Новгорода задержали за оборот сильнодействующих веществ.

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