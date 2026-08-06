Двух наркосбытчиков задержали в Нижнем Новгороде

В этот же день была установлена личность гражданина, который сбыл 31-летнему задержанному наркотическое средство растительного происхождения. 33-летнего злоумышленника задержали возле одного из домов по Казанскому шоссе. У него дома также изъяли три банки с веществом растительного происхождения, электронные весы и вакууматор.