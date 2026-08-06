Режим ЧС объявлен в четырёх районах Ростовской области после шторма

Ранее Life.ru сообщал, что мощный шторм с ливнями и сильным ветром накрыл Пермский край, вызвав подтопления домов и улиц, перебои в работе транспорта и падение деревьев. По данным местных СМИ, одна женщина пострадала, а в наиболее затопленных районах жителям предложили временно эвакуироваться, пока спасатели ликвидируют последствия стихии.