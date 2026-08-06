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Режим ракетной опасности отменили в Нижегородской области утром 6 августа

Жителей региона предупредили о необходимости соблюдать осторожность при обнаружении обломков.

Источник: Комсомольская правда

Утром 6 августа в Нижегородской области отменили режим ракетной опасности. Соответствующее сообщение от РСЧС поступило жителям региона в 9:37. До этого режим действовал на территории области около 15 минут.

Напомним, ранее Минобороны России сообщило, что в ночь с 5 на 6 августа, в период с 20:00 до 8:00 по московскому времени, дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 605 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

По данным ведомства, беспилотники были сбиты над территориями Нижегородской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Жителям региона напоминают, что при обнаружении подозрительных предметов или обломков нельзя прикасаться к ним или самостоятельно перемещать их. О подобных находках следует незамедлительно сообщать в экстренные службы по телефону 112.

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