«Короли» Гаврилова Посада: как ОПГ вора в законе Паштета* подчинила себе целый город

— Что поразило, когда общались с местными жителями, то некоторые даже хвалили его (Паштета* — прим. «ВМ»): мол, мужик — слов на ветер не бросал. Но бандит, он и есть бандит: им никогда не будет достаточно денег. Начали они с вымогательства. Причем данью обкладывали не только тех, кто торговал, но и тех, кто употреблял. Вот до чего дошло. Ну, а потом сами стали «дурью барыжить», как у них говорят, — приводит слова представителя правоохранительных органов «Царьград».