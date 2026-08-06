«Короли» Гаврилова Посада: как ОПГ вора в законе Паштета* подчинила себе целый город

Группировку криминального авторитета Павла Шевененова* по прозвищу Паштет* признали экстремистской. Банда около двух лет контролировала Гаврилово-Посадский район Ивановской области, «собирала дань» с местных бизнесменов, торговала наркотиками и вымогала деньги для зэков. У преступников изъяли имущество на 30 миллионов рублей, в том числе несколько квартир и машин. Чем была известна ОПГ Паштета* — в материале «Вечерней Москвы».
Чем известна банда Паштета*
Главой банды, кошмарившей несколько районов Ивановской области, был 54-летний житель города Гаврилов Посад Павел Шевененов* по прозвищу Паштет*. Он отслужил в воздушном десанте, затем угодил в тюрьму за грабеж и причинение тяжких телесных повреждений. После отсидки вернулся в родной город и решил сколотить банду.
Поначалу в объединенную преступную группировку (ОПГ) входили друзья Паштета* Александр Наумов* (Цукер*) и Исмаил Дибаев* (Исма*). Затем они «завербовали» еще девятерых мужчин. Большинство из них имели судимости. Других воров в законе в городе не было, поэтому они самовольно провозгласили себя криминальными авторитетами. Паштет* стал «положенцем» (следил за соблюдением негласных воровских законов), Цукер* — «смотрящим» за Гаврилово-Посадским районом, а Исма* — «смотрящим» за райцентром. Ответственным за «общак» назначили Евгения Игнатьева* по прозвищу Игнат*.
Первым делом бандиты подчинили себе местную наркоторговлю. Сначала они «собирали дань» с дилеров, затем сами стали продавать запрещенные вещества. Потом они переключились на бизнесменов, вымогая у них деньги. Также члены группировки финансировали зэков в местных тюрьмах.
— Что поразило, когда общались с местными жителями, то некоторые даже хвалили его (Паштета* — прим. «ВМ»): мол, мужик — слов на ветер не бросал. Но бандит, он и есть бандит: им никогда не будет достаточно денег. Начали они с вымогательства. Причем данью обкладывали не только тех, кто торговал, но и тех, кто употреблял. Вот до чего дошло. Ну, а потом сами стали «дурью барыжить», как у них говорят, — приводит слова представителя правоохранительных органов «Царьград».
Сходки бандитов проходили в автосервисе, принадлежавшем местному жителю Михаилу Недошивкину. По данным «Коммерсантъ», периодически преступники собирались дома у Паштета*, где его жена Елена устраивала пышные застолья. Кроме того, она помогала мужу вести бухгалтерию и, как рассказывали знакомые, следила за каждой копейкой в воровском общаке.
Как ловили бандитов.
Большинство бандитов, в том числе Паштета* и его ближайшего соратника Цукера*, задержали в апреле 2025 года. Еще нескольких участников группировки тогда объявили в розыск.
— В ходе обысков у сторонников движения изъято более 500 тысяч рублей, предметы, внешне схожие с оружием, и неизвестные вещества растительного происхождения. Изъятые материалы направлены на экспертизу, — сообщали тогда в пресс-службе МВД РФ.
Во время беседы с оперативниками Паштет* вел себя спокойно. Но как только полицейские включили камеру для записи видео допроса, мужчина сделал «распальцовку».
Участников банды заключили в СИЗО. Позднее им предъявили обвинения в организации преступного сообщества и участии в нем, грабежах, десятке вымогательств и наркоторговле. Также в их отношении возбудили уголовное дело об участии в экстремистской организации. Следователи посчитали, что сторонники Паштета* продвигали воровские традиции и были членами международного общественного движения АУЕ** («Арестантское уголовное единство»** или «Арестантский уклад един»**), которое ранее признали экстремистским и запретили в России.
Экстремизм и изъятие имущества.
В июне 2026 года прокуратура Ивановской области обратилась в суд с просьбой признать банду Паштета* экстремистским объединением. Причина была та же — пропаганда воровских традиций и участие в движении АУЕ**.
В конце июля суд удовлетворил просьбу прокуратуры. Банду Паштета* официально признали экстремистской организацией, ее деятельность запретили на территории России. После этого у участников группировки изъяли активы общей стоимостью 30 миллионов рублей. Прокуроры посчитали, что бандиты завладели этими деньгами и имуществом преступным путем.
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По данным «Коммерсантъ», государству перешел автомобиль Lexus, записанный на супругу Паштета*. Примечательно, что у женщины не было водительского удостоверения. Также с ее расчетного счета изъяли более пяти миллионов рублей, которые перечислил ей муж после очередного вымогательства.
Это не первый случай, когда ОПГ признают экстремистским сообществом. Осенью 2025 года суд внес в соответствующий реестр объединение, созданное челябинскими предпринимателями Андреем и Александром Махониными***. Они якобы придерживаются воровских традиций и построили свой бизнес на криминале. Братья владели большинством рынков Челябинска и долгое время входили в число богатейших людей города.
*Павел Шевененов, Александр Наумов, Исмаил Дибаев, Евгений Игнатьев внесены в перечень террористов и экстремистов на территории России.
**АУЕ — движение признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории России.
***ОПС «Махонинские» признано экстремистским сообществом, его деятельность запрещена на территории России.