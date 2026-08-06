Два человека погибли в аварии с «КамАЗом» на трассе в Ростовской области

В Ростовской области устанавливают обстоятельства смертельной аварии с участием большегруза и легкового автомобиля. Подробности инцидента сообщили в региональной Госавтоинспекции.
ДТП произошло 5 августа на автодороге «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск» в Тацинском районе. По предварительным данным полиции, водитель Kia Rio начал выполнять разворот, не убедившись в безопасности маневра. В результате легковушка столкнулась с двигавшимся в попутном направлении «КамАЗом».
Удар оказался смертельным для находящихся в иномарке: 74-летний водитель и 72-летний пассажир Kia Rio скончались.
«Следователи проводят следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства ДТП», — отметили в пресс-службе ведомства.