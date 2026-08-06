В Шелеховском районе в ДТП пострадали 8 человек, включая трёх детей

В Шелеховском районе на 3-м километре дороги «Шелехов — Олха — Большой Луг» произошла авария с участием двух автомобилей.
— По предварительным данным, 86-летний водитель Chevrolet Lacetti выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda Fit Shuttle, в котором находились шесть пассажиров. В результате удара водитель и пассажир Chevrolet доставлены в районную больницу, — сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
Водитель и пятеро пассажиров Хонды, среди которых трое детей от 10 месяцев до 6 лет, также обратились за медицинской помощью. Всех детей госпитализировали.
Как выяснили автоинспекторы, малолетние пассажиры перевозились без детских удерживающих устройств. Трёхлетний ребёнок и 10-месячный малыш находились на руках у своих матерей.
Сейчас все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.
Врио начальника отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Шелеховскому району Дмитрий Студенецкий призвал водителей строго соблюдать правила перевозки детей.
— При перевозке детей необходимо использовать удерживающие устройства, соответствующие их росту и весу. Нахождение несовершеннолетних на руках во время движения категорически запрещено, так как в случае аварии это многократно увеличивает риск получения тяжёлых травм, — подчеркнул он.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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