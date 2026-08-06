В Шелеховском районе в ДТП пострадали 8 человек, включая трёх детей

Ранее КП-Иркутск рассказывала о семье из Железногорска-Илимского, на которую было совершено нападение в мае 2025 года. Двое мужчин в балаклавах напали на бизнесмена Романа на глазах его 9-летнего сына — душили его стяжкой и угрожали ребёнку. Потерпевший узнал в одном из нападавших своего знакомого, с которым был близок около 10 лет. Семья до сих пор живёт в страхе, поскольку фигуранты дела находятся на свободе под подпиской о невыезде, несмотря на нарушения, и неоднократные ходатайства следствия об их аресте были отклонены судом. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования этого дела.