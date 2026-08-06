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Двухлетний ребенок провалился в канализационный колодец

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Двухлетний ребенок провалился в люк канализационного колодца в Столинском районе, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Источник: Sputnik.by

Уточняется, что инцидент произошел вечером в среду в рабочем поселке Речица.

Мальчик шел с родителями в гости и в какой-то момент удалился от них на несколько метров. Малыш наступил на люк и провалился в колодец глубиной около 3,5 метра. Родителям пришлось вызывать МЧС.

«Самостоятельно достать ребенка родители не смогли и вызвали спасателей», — говорится в сообщении.

Приехавшие работники МЧС достали ребенка на поверхность.

Также сообщается, что мальчик получил при падении ушибленную рану головы. Ребенка доставили в больницу.

В пресс-службе добавили, что следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и опросила очевидцев. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства случившегося.

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