В российском городе задержаны трое подростков, готовивших теракт против военных

В Приморском крае сотрудники ФСБ задержали троих несовершеннолетних, выполнявших задание украинской террористической организации. Подростки из Находки и Владивостока собирали сведения о военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, школьники вели видеосъемку и фотографирование мест жительства и работы силовиков, используемых ими автомобилей и парковок. Они также фиксировали расположение камер видеонаблюдения на домах и прилегающих зданиях, а также подъездные территории, подходящие для скрытой установки взрывных устройств.
Целью предполагаемого теракта был один из объектов Росгвардии. Кураторы из террористической организации давали подросткам указания удаленно. Противоправная деятельность пресечена сотрудниками ФСБ.
Ранее в Пермском крае сотрудники ФСБ пресекли деятельность гражданина России, которого подозревают в государственной измене. Мужчина через интернет-мессенджер вышел на связь с представителем зарубежной спецслужбы, получил задание фотографировать объекты транспортной инфраструктуры и нефтеперерабатывающие предприятия. Снимки он передавал кураторам.