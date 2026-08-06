В российском городе задержаны трое подростков, готовивших теракт против военных

По данным ведомства, школьники вели видеосъемку и фотографирование мест жительства и работы силовиков, используемых ими автомобилей и парковок. Они также фиксировали расположение камер видеонаблюдения на домах и прилегающих зданиях, а также подъездные территории, подходящие для скрытой установки взрывных устройств.