В Паттайе проходит церемония прощания с убитыми братом и сестрой из России

Присутствующие поминают также трёх членов таиландской семьи, ставших жертвами той же группировки. В конце июня налётчики проникли в дом, связали супругов и их 18-летнюю дочь, вывезли на их же пикапе в лес и расстреляли. Тела домочадцев закопали в паре километров от того места, где позже нашли погибших граждан РФ.