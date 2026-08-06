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В Перми зазвучали сирены в связи с режимом «Ракетная опасность» 6 августа

Особый режим действует в регионе с 11:30.

Сирены зазвучали в краевой столице в связи в режимом «Ракетная опасность», сообщают очевидцы сайту perm.aif.ru.

Особый режим действует в регионе с 11:30. В Перми закрыли аэропорт Большое Савино и объявили план «Ковёр». Такие же ограничения действуют в Удмуртии и Татарстане. В Ижевске из-за сигнала «Опасное небо» остановили работу общественного транспорта.

В Перми сирены слышны в Ленинском, Джержинском и Мотовилихинском районах. Помимо сирен работает система голосовго оповещение.

Ранее сайт perm.aif.ru писал о том, что в соседнем с Прикамьем Башкортостане обломки БПЛА упали в промзоне.

Напомним, в Удмуртии из-за атаки беспилотников 2 августа погибли три человека.

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