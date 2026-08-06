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СК: Ущерб от действий ВСУ в Курской области превысил 504 миллиарда рублей

Следственный комитет России подвел предварительные итоги оценки ущерба, причиненного инфраструктуре Курской области в результате боевых действий. Сумма нанесенного вреда превысила 504 миллиарда рублей. Об этом в четверг, 6 августа, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Следственный комитет России подвел предварительные итоги оценки ущерба, причиненного инфраструктуре Курской области в результате боевых действий. Сумма нанесенного вреда превысила 504 миллиарда рублей. Об этом в четверг, 6 августа, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

На данный момент экспертами Судебно-экспертного центра СК осмотрено 186 населенных пунктов региона. Провести следственных действий стало возможным благодаря тесному взаимодействию ведомства с подразделениями Министерства обороны, МЧС и региональными службами безопасности, которые обеспечивают разминирование территорий.

Отдельное внимание в ходе расследования уделяется объектам культурного наследия, поврежденным при атаках Вооруженных сил Украины. По данным следствия, в список пострадавших строений вошли 53 памятника истории и архитектуры. Среди них — Свято-Троицкий храм в Судже, местный краеведческий музей, ансамбли церквей Рождества Христова и Дмитриевской церкви, а также усадьба Барятинских «Марьино», построенная в XIX-XX веках.

— Продолжается работа и с мирными жителями, возвращенными из ранее захваченных населенных пунктов. Их показания тщательно анализируются с целью выявления ранее неизвестных фактов о противоправных действиях украинских военнослужащих, — передает слова Петренко официальный Telegram-канал СК.

Накануне в результате дрона ВСУ по частному дому в селе Козыревка Курской области один человек скончался, еще семеро пострадали. Губернатор Александр Хинштейн выразил соболезнования семье погибшего. Ровно два года назад Украина вторглась на территорию курской Суджи. «Вечерняя Москва» узнала, как столица помогает региону.

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