СК: Ущерб от действий ВСУ в Курской области превысил 504 миллиарда рублей

Отдельное внимание в ходе расследования уделяется объектам культурного наследия, поврежденным при атаках Вооруженных сил Украины. По данным следствия, в список пострадавших строений вошли 53 памятника истории и архитектуры. Среди них — Свято-Троицкий храм в Судже, местный краеведческий музей, ансамбли церквей Рождества Христова и Дмитриевской церкви, а также усадьба Барятинских «Марьино», построенная в XIX-XX веках.