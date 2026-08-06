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В омском озере Кирпичка из-за отравления воды погибли утки и рыба

Об инциденте сообщили в соцсети.

Источник: Комсомольская правда

Жители Старого Кировска оперативно заметили трагический инцидент на озере Кирпичка: оно оказалось покрыто маслянистой пленкой, рядом в воздухе ощущается неприятный запах. По берегам лежат мертвые утки и рыба.

Сообщение о загрязнении озера появилось 5 августа в паблике «ЧП Омск» во «ВКонтакте».

«По виду похоже на химическое отравление. Что попало в воду, неизвестно. Люди продолжают гулять рядом и кормить выживших птиц, но это может быть опасно и для человека. Администрация Кировского района не отвечает, пытались дозвониться», — негодовал автор записи.

Далее в комментариях областное минприроды со своего аккаунта сначала ответило, что вопрос гибели водных биоресурсов (рыбы) относится к компетенции Омского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского территориального управления Росрыболовства. То есть само от проблемы оно себя отодвинуло.

Однако неизвестно, что поменялось за ночь, так как утром 6 августа то же минприроды в комментариях написало уже совсем другое:

«Информацию оперативно передали специалистам отдела регионального государственного экологического контроля (надзора) минприроды Омской области для принятия мер в рамках установленных компетенций. О результатах расскажем 14 августа 2026».

Кто и что токсичное мог слить в озеро, версий пока никто не выдвинул.

Ранее мы писали, что в омских реках выявили высокий и экстремально высокий уровни загрязнения воды.