В омском озере Кирпичка из-за отравления воды погибли утки и рыба

Далее в комментариях областное минприроды со своего аккаунта сначала ответило, что вопрос гибели водных биоресурсов (рыбы) относится к компетенции Омского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского территориального управления Росрыболовства. То есть само от проблемы оно себя отодвинуло.