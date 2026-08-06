В омском озере Кирпичка из-за отравления воды погибли утки и рыба

Жители Старого Кировска оперативно заметили трагический инцидент на озере Кирпичка: оно оказалось покрыто маслянистой пленкой, рядом в воздухе ощущается неприятный запах. По берегам лежат мертвые утки и рыба.
Сообщение о загрязнении озера появилось 5 августа в паблике «ЧП Омск» во «ВКонтакте».
«По виду похоже на химическое отравление. Что попало в воду, неизвестно. Люди продолжают гулять рядом и кормить выживших птиц, но это может быть опасно и для человека. Администрация Кировского района не отвечает, пытались дозвониться», — негодовал автор записи.
Далее в комментариях областное минприроды со своего аккаунта сначала ответило, что вопрос гибели водных биоресурсов (рыбы) относится к компетенции Омского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского территориального управления Росрыболовства. То есть само от проблемы оно себя отодвинуло.
Однако неизвестно, что поменялось за ночь, так как утром 6 августа то же минприроды в комментариях написало уже совсем другое:
«Информацию оперативно передали специалистам отдела регионального государственного экологического контроля (надзора) минприроды Омской области для принятия мер в рамках установленных компетенций. О результатах расскажем 14 августа 2026».
Кто и что токсичное мог слить в озеро, версий пока никто не выдвинул.
Ранее мы писали, что в омских реках выявили высокий и экстремально высокий уровни загрязнения воды.