ФСБ в Приморье задержала троих подростков за подготовку теракта

В ведомстве сообщили, что несовершеннолетние действовали по указанию представителя террористической организации, запрещенной в России, и планировали совершить теракт.
Как выяснили силовики, подростки из Находки и Владивостока собирали информацию о военнослужащих органов правопорядка, которые принимали участие в специальной военной операции. Они вели видеосъемку и фотографировали дома и места работы военных, их автомобили и парковки, а также фиксировали расположение видеокамер на зданиях. Кроме того, юноши искали места возле подъездов, где можно было бы скрытно заложить взрывные устройства. Целью была подготовка диверсионно-террористического акта на одном из объектов Росгвардии.
«Задержанные признали вину и активно сотрудничают со следствием», — отметили в ФСБ.
Следственный отдел УФСБ по Приморскому краю возбудил уголовные дела по статье 275 (государственная измена) и части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ.
Во время обысков в местах проживания фигурантов были изъяты компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств, а также предметы и документы, которые имеют значение для расследования. В ЦОС добавили, что подростков заключили под стражу.
Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили диверсию в Калужской области. Они задержали россиянина, который по заданию Службы безопасности Украины планировал поджечь военный комиссариат. Информацию 5 августа распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.