ФСБ в Приморье задержала троих подростков за подготовку теракта

Как выяснили силовики, подростки из Находки и Владивостока собирали информацию о военнослужащих органов правопорядка, которые принимали участие в специальной военной операции. Они вели видеосъемку и фотографировали дома и места работы военных, их автомобили и парковки, а также фиксировали расположение видеокамер на зданиях. Кроме того, юноши искали места возле подъездов, где можно было бы скрытно заложить взрывные устройства. Целью была подготовка диверсионно-террористического акта на одном из объектов Росгвардии.