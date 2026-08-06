Смертельное ДТП произошо на Бору

По данным пресс‑службы ГУ МЧС России по Нижегородской области, 6 августа в Борском округе случилась авария, унёсшая жизнь человека.
Инцидент зафиксирован на 3‑м километре автодороги Линда — Городец, неподалёку от деревни Мордвинки. Автомобиль съехал в кювет. В результате происшествия травмы получили двое; один из пострадавших скончался.
Для ликвидации последствий аварии на место прибыли четыре сотрудника МЧС и одна единица специальной техники. Обстоятельства ДТП продолжают выяснять специалисты.
Ранее нижегородцы пожаловались на запрет разворота на трассе М-7 у поста ДПС.
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