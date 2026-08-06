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Жара 32 градуса и гроза: В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

В Москве с четверга по пятницу будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности. Это следует из прогностической карты Гидрометцентра от 6 августа.

Источник: Life.ru

Причиной предупреждения стала сильная жара. По данным метеорологов, воздух в столице прогреется до 30−32 градусов.

При этом погода будет неустойчивой. В регионе ожидается не только зной, но и локальные осадки с грозой.

В ведомстве уточнили, что речь идет о середине текущей недели. «6 и 7 августа днем в Москве ожидается сильная жара», — сообщили специалисты.

Днем 6-го числа в отдельных районах пройдут дожди с грозами. Пик высоких температур придется на четверг и пятницу.

«Оранжевый» код означает опасные метеоусловия с вероятностью стихийных бедствий. Жителям в такую погоду советуют избегать перегрева и соблюдать осторожность во время грозы.