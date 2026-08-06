Четыре девушки пострадали при ударе дрона ВСУ в Брянской области

В посёлке Суземка украинский беспилотный аппарат нанёс удар по легковой машине. В результате происшествия пострадали четыре девушки.
Информацию подтвердил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в своём телеграм-канале. Он уточнил, что использовался дрон-камикадзе, а целью стал именно движущийся автомобиль.
Всех раненых оперативно доставили в лечебное учреждение с повреждениями разной степени тяжести. Медики оказали им необходимую помощь, их состояние уточняется.
Обстоятельства атаки и тип беспилотника в сообщении не раскрываются. На месте работают оперативные службы.
20 украинских беспилотников сбиты над смоленским небом.
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