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Четыре девушки пострадали при ударе дрона ВСУ в Брянской области

В посёлке Суземка украинский беспилотный аппарат нанёс удар по легковой машине. В результате происшествия пострадали четыре девушки.

В посёлке Суземка украинский беспилотный аппарат нанёс удар по легковой машине. В результате происшествия пострадали четыре девушки.

Информацию подтвердил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в своём телеграм-канале. Он уточнил, что использовался дрон-камикадзе, а целью стал именно движущийся автомобиль.

Всех раненых оперативно доставили в лечебное учреждение с повреждениями разной степени тяжести. Медики оказали им необходимую помощь, их состояние уточняется.

Обстоятельства атаки и тип беспилотника в сообщении не раскрываются. На месте работают оперативные службы.

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