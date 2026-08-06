Выбиты зубы, сломана челюсть: стало известно продолжение истории с девочкой из Актобе

В семье Антомоновых трое детей: старшие брат и сестра учатся в одном классе, а младшая дочь, Арина, недавно получила лечебные линзы из-за миопии. В тот день, около 16 часов 30 июля, Арина выехала покататься на велосипеде.
Через некоторое время она позвонила маме по видеосвязи. Лицо у неё было в крови, и мама подумала, что это кровь из носа. Однако Арина сказала, что поцарапала линзы на очках.
В тот же вечер девочке сделали операцию. Врачи похвалили её за стойкость и отметили, что она хорошо держалась, не плача.
Мама пострадавшей девочки, Светлана, сразу разместила в соцсетях пост о поиске свидетелей происшествия. Она обошла магазины и ломбарды в районе Сазды, но никто ничего не видел.
По словам Светланы, дочери оказали первую помощь в стоматологии, а виновный уехал. В день рождения, 3 августа, Арину выписали домой. Ей хотели поставить пластину на челюсть, но не смогли, так как нет зубов, за которые можно было бы зацепить пластину.
Два зуба висели, но их не удалось сохранить, они были вырваны с костью. Арина может есть только перетёртую пищу и через трубочку. Лечение продолжается дома.
Виновного в наезде мужчину полиция задержала на следующий день. Вначале они думали, что это были доставщики, но оказалось, что сбил девочку мужчина.
Светлана переживает за состояние дочери и её способность вернуться в школу. Десны и раны будут заживать долго, а ближайшие три месяца она будет без зубов.
Потом понадобится визит к ортодонту, наращивание дёсен и установка временных протезов. Наращивание десны стоит от 300 до 800 тысяч тенге, протезы — от 100 до 250 тысяч тенге, а на импланты нужны миллионы.
Водитель электровелосипеда и его родственники с семьёй на связь не выходили. Светлана заявила, что пока идёт следствие, потом будет суд, и они будут требовать возмещения вреда.
Заведующая отделением челюстно-лицевой хирургии многопрофильной детской больницы, Шынасыл Тлеужанова, сообщила, что на заживление швов Арине понадобится дней десять, и ей предстоит долгая реабилитация.
Девочке зашивали рваную рану губы и места зубов на десне. Постоянные зубы выбиты и не вырастут, придётся ставить протезы, которые нужно будет время от времени менять.
В летний период в больнице возрастает число детей с травмами, и в неделю бывает 2−3 ребёнка.