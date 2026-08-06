Выбиты зубы, сломана челюсть: стало известно продолжение истории с девочкой из Актобе

По словам Светланы, дочери оказали первую помощь в стоматологии, а виновный уехал. В день рождения, 3 августа, Арину выписали домой. Ей хотели поставить пластину на челюсть, но не смогли, так как нет зубов, за которые можно было бы зацепить пластину.