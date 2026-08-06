Парень погибшей на заборе пермячки высказался о суде над директором бара

Напомним, 11 августа состоится суд над директором бара «Пиво. Мясо», возле которого в мае прошлого года нашли бездыханное тело 18-летней Надежды Вожаковой. Изначально рассматривалась версия убийства девушки, однако следов преступления не обнаружили. Следствие пришло к выводу о том, что произошла трагическая случайность. Директора заведения судят за небезопасную конструкцию здания и самовольную реконструкцию. Молодой человек Надежды был в армии в то время, когда она погибла.