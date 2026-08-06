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Парень погибшей на заборе пермячки высказался о суде над директором бара

Слушание состоится на следующей неделе.

Молодой человек погибшей на пиках забора 18-летней Надежды Вожаковой Алексей Гурьев высказался о предстоящем суде над директором бара, возле которого умерла девушка.

В беседе с корреспондентом сайта perm.aif.ru он сообщил, что считает справедливым решение наказать руководителя заведения общепита. Молодой человек затруднился ответить на вопрос о том, придёт ли он сам на слушание.

Напомним, 11 августа состоится суд над директором бара «Пиво. Мясо», возле которого в мае прошлого года нашли бездыханное тело 18-летней Надежды Вожаковой. Изначально рассматривалась версия убийства девушки, однако следов преступления не обнаружили. Следствие пришло к выводу о том, что произошла трагическая случайность. Директора заведения судят за небезопасную конструкцию здания и самовольную реконструкцию. Молодой человек Надежды был в армии в то время, когда она погибла.