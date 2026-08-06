70-летний водитель погиб, влетев в дерево под Омском

В Таврическом районе Омской области произошло смертельное ДТП с участием пожилого водителя. Как сообщили в региональном УМВД, авария случилась вчера днём, 5 августа, на 3-м километре дороги между райцентром и селом Карповка.
По предварительным данным, 70-летний мужчина за рулём иномарки не справился с управлением. Автомобиль съехал в левый кювет, после чего врезался в дерево. От полученных травм водитель погиб на месте происшествия — до приезда скорой помощи спасти его не успели.
В обстоятельствах трагедии сейчас разбираются полицейские. По факту случившегося назначена проверка, устанавливаются все детали произошедшего.
Ранее мы рассказывали о другом ДТП в Омской области — тогда в Большереченском районе мотоснегоход, которым управлял подросток, также съехал с дороги и врезался в дерево. Школьника госпитализировали с травмами, полиция выясняет все обстоятельства той аварии.