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70-летний водитель погиб, влетев в дерево под Омском

Трагедия случилась днём на трассе в Таврическом районе, мужчина скончался до приезда скорой.

В Таврическом районе Омской области произошло смертельное ДТП с участием пожилого водителя. Как сообщили в региональном УМВД, авария случилась вчера днём, 5 августа, на 3-м километре дороги между райцентром и селом Карповка.

По предварительным данным, 70-летний мужчина за рулём иномарки не справился с управлением. Автомобиль съехал в левый кювет, после чего врезался в дерево. От полученных травм водитель погиб на месте происшествия — до приезда скорой помощи спасти его не успели.

В обстоятельствах трагедии сейчас разбираются полицейские. По факту случившегося назначена проверка, устанавливаются все детали произошедшего.

Ранее мы рассказывали о другом ДТП в Омской области — тогда в Большереченском районе мотоснегоход, которым управлял подросток, также съехал с дороги и врезался в дерево. Школьника госпитализировали с травмами, полиция выясняет все обстоятельства той аварии.