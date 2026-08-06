В Красноярском крае директор предприятия потратила муниципальные деньги на ремонт квартир

Директора муниципального предприятия «Управление коммуникационным комплексом» из Северо-Енисейского района Красноярского края признали виновной в растрате с использованием служебного положения. Летом 2024 года 53-летняя руководительница заключила фиктивные договоры на ремонт административных помещений предприятия. На самом же деле за счет муниципальных денег она сделала ремонт в своей и квартире матери. Общая сумма превысила один млн рублей.
В суде женщина свою вину не признала. На вопрос, как определялась стоимость работ и почему за них заплатило муниципальное предприятие, она не ответила.
Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы. Также с нее взыскали всю потраченную на ремонты сумму.