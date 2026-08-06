Пятеро организаторов борделя с юными жрицами любви в Волжском получили по 3−5 лет колонии

Пять жителей города Волжского признали виновными в организации проституции и вовлечении в нелегальный бизнес несовершеннолетних. Они открыли бордель с юными жрицами любви на улице Оломоуцкой в Волжском, который проработал четыре года. Теперь члены организованной группы отправятся в колонию на 3−5 лет, сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.