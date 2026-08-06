Пятеро организаторов борделя с юными жрицами любви в Волжском получили по 3−5 лет колонии

Пять жителей города Волжского признали виновными в организации проституции и вовлечении в нелегальный бизнес несовершеннолетних. Они открыли бордель с юными жрицами любви на улице Оломоуцкой в Волжском, который проработал четыре года. Теперь члены организованной группы отправятся в колонию на 3−5 лет, сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.
— Приговором суда виновным, в зависимости от роли каждого, назначено наказание в виде от трех до пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, — рассказали в Следкоме.
По версии следствия, в 2021 году двое жителей Волжского решили открыть бордель. Разработали план, подыскали администраторов, распределили роли. После арендовали помещение для интимного салона на улице Оломоуцкой. Завлекали клиентов, размещали рекламу, подбирали девушек. Полиция нагрянула в бордель в апреле 2025 года. Суд поставил точку в августе 2026-го.