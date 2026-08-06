16-летнего пропавшего мальчика ищут в Павлове

В Павлове пропал 16-летний Матвей Горячев. Об этом сообщили в соцсетях поисково-спасательного центра «Рысь».
Вчера, 5 августа, около 16:30 подросток ушел из дома на улице Фаворского в Павлове и не вернулся. Он имеет худощавое телосложение, рост 152 см, темные короткие волосы и карие глаза.
В день пропажи мальчик был одет в белую футболку, черные шорты с белыми лампасами и черные кроссовки.
Если вам известно что-либо о его местонахождении, просят обращаться в полицию по номеру 102 или на горячую линию ДПСЦ «Рысь»: 8 (930) 283 — 82−00.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что за июль в Нижегородской области приняли 177 заявок о пропаже людей.