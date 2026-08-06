Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

16-летнего пропавшего мальчика ищут в Павлове

В день пропажи мальчик был одет в белую футболку и черные шорты.

В Павлове пропал 16-летний Матвей Горячев. Об этом сообщили в соцсетях поисково-спасательного центра «Рысь».

Вчера, 5 августа, около 16:30 подросток ушел из дома на улице Фаворского в Павлове и не вернулся. Он имеет худощавое телосложение, рост 152 см, темные короткие волосы и карие глаза.

В день пропажи мальчик был одет в белую футболку, черные шорты с белыми лампасами и черные кроссовки.

Если вам известно что-либо о его местонахождении, просят обращаться в полицию по номеру 102 или на горячую линию ДПСЦ «Рысь»: 8 (930) 283 — 82−00.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что за июль в Нижегородской области приняли 177 заявок о пропаже людей.