Дети увидели пару и позвонили в полицию: казахстанец оказался в ИВС после заключения брака

На вызов незамедлительно выехал ближайший экипаж патрульной полиции. По прибытии сотрудники выяснили, что в полицию позвонили несовершеннолетние, которые не остались равнодушными к происходящему. Они указали полицейским на нарушителя и рассказали, что мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, проявлял агрессию и даже поднял руку на свою спутницу.