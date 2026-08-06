Дети увидели пару и позвонили в полицию: казахстанец оказался в ИВС после заключения брака

4 августа около 19:00 на канал «102» поступило сообщение о том, что в одном из общественных мест Кокшетау неизвестный мужчина ведет себя агрессивно и нарушает общественный порядок.
На вызов незамедлительно выехал ближайший экипаж патрульной полиции. По прибытии сотрудники выяснили, что в полицию позвонили несовершеннолетние, которые не остались равнодушными к происходящему. Они указали полицейским на нарушителя и рассказали, что мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, проявлял агрессию и даже поднял руку на свою спутницу.
Во время задержания мужчина вел себя вызывающе: громко выражался нецензурной бранью, не реагировал на законные требования сотрудников полиции и отказался проходить медицинское освидетельствование. В отношении него был составлен административный материал за неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа.
Его спутница, которая, согласно заключению медицинского освидетельствования, также находилась в состоянии алкогольного опьянения средней степени, привлечена к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения. После доставления в изолятор временного содержания задержанный продолжил противоправные действия, разбив раковину в помещении ИВС. За повреждение имущества он был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство.
Кроме того, судом принято решение о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела по факту оскорбления представителя власти. В настоящее время он содержится в изоляторе временного содержания.
Как выяснилось позже, в этот день мужчина и женщина официально зарегистрировали брак. После церемонии супруги решили отметить это событие, однако употребление алкоголя привело к конфликту, который закончился вмешательством полиции.
В ДП Акмолинской области отметили, что именно своевременный звонок детей позволил оперативно пресечь противоправные действия и, возможно, предотвратить более серьезные последствия. Также установлено, что задержанный недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за ранее совершенное уголовное правонарушение.