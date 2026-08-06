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На Южном Урале осудили мужчину, застрелившего оппонента во время ссоры в 2019 году

В Челябинской области осудили мужчину, застрелившего человека во время ссоры в 2019 году, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: dostup1.ru

По данным Красноармейского районного суда, фигурант июле 2019 во время ссоры, внезапно возникшей на почве личной неприязни, выстрелил в потерпевшего из ружья не менее двух раз, последний от полученных ранений скончался на месте.

«Обвиняемый отрицал свою вину, но присяжные признали его виновным», — рассказали в суде.

Суд назначил мужчине наказание в виде 13 лет колонии строгого режима и ограничения свободы на один год. Приговор в законную силу не вступил.

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