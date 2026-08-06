На Южном Урале осудили мужчину, застрелившего оппонента во время ссоры в 2019 году

По данным Красноармейского районного суда, фигурант июле 2019 во время ссоры, внезапно возникшей на почве личной неприязни, выстрелил в потерпевшего из ружья не менее двух раз, последний от полученных ранений скончался на месте.
«Обвиняемый отрицал свою вину, но присяжные признали его виновным», — рассказали в суде.
Суд назначил мужчине наказание в виде 13 лет колонии строгого режима и ограничения свободы на один год. Приговор в законную силу не вступил.
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