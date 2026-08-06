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Мошенница из Дзержинска получила условный срок за обман нижегородцев

Злоумышленница вместе с сообщниками представлялась сотрудницей госорганов и выманила у пенсионеров свыше 1,8 млн рублей.

Балахнинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы Дзержинска. Она признана виновной по статьям о мошенничестве в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

В суде установлено, что в 2025 году подсудимая вместе с соучастниками находила граждан преклонного возраста. Фигуранты представлялись сотрудниками государственных органов и заявляли пожилым людям, что те якобы совершили противоправные деяния. Введя пенсионеров в заблуждение, мошенники убеждали их передавать деньги подсудимой.

Общий ущерб превысил 1,8 млн рублей, часть из которых женщина возместила на стадии следствия. Суд назначил виновной 3 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Ранее сообщалось, что число хищений через банкоматы выросло в 76 раз в Нижегородской области.