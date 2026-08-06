Мошенница из Дзержинска получила условный срок за обман нижегородцев

Балахнинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы Дзержинска. Она признана виновной по статьям о мошенничестве в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.