В Ростовской области объявлен поиск 17-летней девушки

Поисковики и правоохранительные органы обращаются к жителям области с просьбой о содействии. Всех, кто располагает любой информацией о местонахождении или судьбе подростка, просят незамедлительно сообщить об этом по круглосуточным номерам горячей линии: 8 (800) 700−54−52 или 112.