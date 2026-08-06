В Ростовской области объявлен поиск 17-летней девушки

В донском регионе ведутся поиски 17-летней девушки. Местонахождение подростка остается неизвестным с 1 августа, когда она пропала в хуторе Сулин Миллеровского района. Об этом информирует региональное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт».
По данным волонтеров, рост пропавшей составляет 162 сантиметра, телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза голубые. В день исчезновения девушка была одета в черные рубашку и корсет, голубые джинсы и белые кроссовки.
Поисковики и правоохранительные органы обращаются к жителям области с просьбой о содействии. Всех, кто располагает любой информацией о местонахождении или судьбе подростка, просят незамедлительно сообщить об этом по круглосуточным номерам горячей линии: 8 (800) 700−54−52 или 112.