В Гатчинском районе подросток напал с пистолетом на мужчину

В Гатчинском районе Ленобласти 5 августа подростки напали на работника канализационной насосной станции. Инцидент произошёл в посёлке Новый Свет, сообщает МВД.
По данным следствия, 11-летний и 15-летний лица набросились на мужчину после того, как он сделал им замечание из-за нахождения возле открытого люка. Затем один из подростков взял дома пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в рабочего.
Помощь пострадавшему оказали на месте. Пневматический пистолет у юного хулигана изъяли. Проводится проверка по факту инцидента.
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