В Иркутске осуждены 13 участников подпольной сети казино — среди них 10 женщин

IrkutskMedia, 6 августа. Кировский районный суд Иркутска вынес обвинительный приговор в отношении 13 фигурантов дела об организации незаконных азартных игр. Среди осуждённых 10 женщин.
Как установлено в ходе судебного разбирательства, с февраля 2017 года по январь 2025 года на территории областного центра действовала разветвлённая сеть нелегальных игорных заведений. Организатором преступной группы выступил один из фигурантов. Мужчина арендовал помещения в разных районах Иркутска, в том числе на улицах Советской, Партизанской, Красных Мадьяр, Байкальской, Октябрьской Революции, а также в посёлке Жилкино. В этих точках устанавливались игровые автоматы и компьютеры с доступом в интернет и специализированным программным обеспечением. Для работы залов привлекались администраторы, кассиры, охранники и другой персонал.
По информации объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Иркутской области, деятельность группы отличалась системностью и устойчивостью: участники занимались подбором кадров и помещений, устанавливали внутренние правила и систему вознаграждений. При этом применялись меры конспирации: отсутствие вывесок, пропускной режим через закрытые двери, координация через мессенджеры. Общий незаконный доход группы составил около 700 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, некоторые фигуранты заявляли, что являлись лишь наёмными работниками и не знали о принадлежности к организованной группе. Однако суд, изучив совокупность доказательств, признал группу устойчивой, а сговор между всеми участниками доказанным.
Суд назначил наказание с учётом роли каждого. Организатор и двое активных участников-мужчин приговорены к реальному лишению свободы на сроки от 1,5 до 2 лет 4 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Дополнительно им назначены штрафы в размере от 500 до 800 тысяч рублей. Все трое взяты под стражу в зале суда. Женщины, участвовавшие в деятельности группы, получили условные сроки от 1,5 до 2 лет с испытательным периодом, а также штрафы от 100 до 300 тысяч рублей.
Суд также постановил конфисковать в доход государства изъятое игровое оборудование, компьютерную технику и денежные средства, полученные незаконным путём. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Ранее агентство сообщало, что в Иркутске в суд передали уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в отношении 10 участников преступной группы за создание подпольного казино по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ. На скамье подсудимых оказались как организаторы, так и сотрудники нелегального бизнеса.