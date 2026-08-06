В Иркутске осуждены 13 участников подпольной сети казино — среди них 10 женщин

Суд назначил наказание с учётом роли каждого. Организатор и двое активных участников-мужчин приговорены к реальному лишению свободы на сроки от 1,5 до 2 лет 4 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Дополнительно им назначены штрафы в размере от 500 до 800 тысяч рублей. Все трое взяты под стражу в зале суда. Женщины, участвовавшие в деятельности группы, получили условные сроки от 1,5 до 2 лет с испытательным периодом, а также штрафы от 100 до 300 тысяч рублей.