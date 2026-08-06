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Ребенок и трое взрослых пострадали из-за атаки БПЛА в Нижегородской области

Из‑за разлёта осколков в квартире жилого дома, расположенного неподалёку, вспыхнул пожар.

В ночное время подразделения противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов на территории Нижегородской области. В ходе применения средств радиоподавления один из дронов потерял управление и врезался в дерево — произошла детонация боевой части. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Из‑за разлёта осколков в квартире жилого дома, расположенного неподалёку, вспыхнул пожар. В результате инцидента пострадали четыре человека, в том числе ребёнок. Всем пострадавшим своевременно оказали медицинскую помощь — на данный момент угрозы их жизни и здоровью нет. Возгорание оперативно ликвидировали.

Власти региона заявили о готовности оказать поддержку гражданам, чьё жильё получило повреждения. По предварительной информации, иных последствий атаки не зафиксировано. На месте происшествия продолжают работать профильные специалисты.

Ранее режим ракетной опасности отменили в Нижегородской области 6 августа.

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