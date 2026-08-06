Безбилетник ответит перед судом за скандал в троллейбусе Петербурга

По версии следствия, 1 июля парень отказался платить за проезд в общественном транспорте, а когда контролер сделала ему замечание, начал громко ругаться и хамить в присутствии других пассажиров. Водитель попросил нарушителя либо оплатить поездку, либо покинуть салон. В ответ молодой человек разбил стекло кабины водителя и ударил его, после чего скрылся.