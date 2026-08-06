Глеб Никитин рассказал о пострадавших после отражения атаки БПЛА

Атаку вражеских беспилотников отразили силы ПВО и РЭБ в Нижегородской области ночью 6 августа.
Как сообщил в своем канале МАКС губернатор региона Глеб Никитин, в результате радиоподавления один аппарат врезался в дерево, сдетонировала боевая часть. Осколки разлетелись и попали в квартиру близлежащего жилого дома — там начался пожар. Пострадали четыре человека, в том числе ребенок.
«Всем была оперативно оказана медпомощь, угрозы жизни и здоровью нет, возгорание ликвидировано, — отметил Глеб Никитин. — Обязательно поможем гражданам, чье жилье получило повреждения».
Сейчас на месте работают специалисты.
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