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Глеб Никитин рассказал о пострадавших после отражения атаки БПЛА

Всем была оперативно оказана медпомощь, угрозы жизни и здоровью нет.

Источник: Время

Атаку вражеских беспилотников отразили силы ПВО и РЭБ в Нижегородской области ночью 6 августа.

Как сообщил в своем канале МАКС губернатор региона Глеб Никитин, в результате радиоподавления один аппарат врезался в дерево, сдетонировала боевая часть. Осколки разлетелись и попали в квартиру близлежащего жилого дома — там начался пожар. Пострадали четыре человека, в том числе ребенок.

«Всем была оперативно оказана медпомощь, угрозы жизни и здоровью нет, возгорание ликвидировано, — отметил Глеб Никитин. — Обязательно поможем гражданам, чье жилье получило повреждения».

Сейчас на месте работают специалисты.

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