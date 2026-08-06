Суд разрешил ученым обследовать Кунгурскую ледяную пещеру

В Пермском крае суд предоставил ученым возможность провести обследование Кунгурской ледяной пещеры. Ранее доступ к памятнику природы мирового значения, который ежегодно посещали более 200 тысяч человек, для исследователей и туристов был закрыт из-за судебного разбирательства.
Как пояснили в региональном министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, оценку безопасности и экологического состояния памятника природы дадут ученые Горного института УрО РАН. В частности, они исследуют своды пещеры и сделают заключение о том, нанесен ли им ущерб.
Помимо этого, исследователи разработают план зонирования и благоустройства, а также 3D-модель эколого-геологического маршрута и схему расположения новой инфраструктуры (дорожек, лестниц, освещения).
Экскурсии для туристов в ледяном подземелье возобновятся после завершения всех необходимых исследований и судебных процессов.
В мае прошлого года Роснедра досрочно прекратили право пользования пещерой частной компании-оператору в связи с многочисленными нарушениями природоохранного законодательства. Среди них — бурение вентиляционной скважины и строительство четырех тоннелей без утвержденного проекта и обязательной государственной экспертизы. Компания-оператор оспорила отзыв лицензии, что стало причиной продолжительного судебного разбирательства и прекращения доступа туристов и ученых на территорию памятника природы.
31 июля этого года суд передал Кунгурскую ледяную пещеру и все объекты частной собственности в ней государству. Судебное решение открыло возможность для начала научных исследований.
Справка «РГ».
Кунгурская ледяная пещера является особо охраняемой природной территорией. Длина всех ее ходов составляет 8 153 метра, из них два километра — туристические маршруты. В ледяном подземелье находится 48 гротов и 70 озер, самое большое — площадью 1 460 квадратных метров и глубиной пять метров.
Первые сведения о пещере получил сибирский картограф и географ Семен Ремезов. В 1703 году по указу Петра I он составил первый план подземных ходов.