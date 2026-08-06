Суд разрешил ученым обследовать Кунгурскую ледяную пещеру

В мае прошлого года Роснедра досрочно прекратили право пользования пещерой частной компании-оператору в связи с многочисленными нарушениями природоохранного законодательства. Среди них — бурение вентиляционной скважины и строительство четырех тоннелей без утвержденного проекта и обязательной государственной экспертизы. Компания-оператор оспорила отзыв лицензии, что стало причиной продолжительного судебного разбирательства и прекращения доступа туристов и ученых на территорию памятника природы.