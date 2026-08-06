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Четыре человека пострадали в Нижегородской области в результате атаки БПЛА

Четыре человека пострадали в Нижегородской области в результате атаки БПЛА минувшей ночью. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

Четыре человека пострадали в Нижегородской области в результате атаки БПЛА минувшей ночью. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

Он рассказал, что атака беспилотников отражалась силами ПВО и РЭБ. В результате радиоподавления один из вражеских дронов попал в дерево, после чего произошла детонация боевой части с разлетом осколков, которые вызвали возгорание в квартире одного из домов, стоящих рядом.

«К сожалению, пострадали четыре человека, один из которых — ребенок», — написал губернатор.

Он добавил, что всем пострадавшим медики оперативно оказали помощь. Их здоровью ничто не угрожает, пожар ликвидирован.

Глеб Никитин также пообещал оказать помощь гражданам с пострадавшим жильем.

«По предварительным данным, других последствий нет», — подчеркнул глава региона.

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