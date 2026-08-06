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БПЛА ВСУ атаковали Нижегородскую область, 4 человека пострадали

В Нижегородской области четыре человека, включая одного ребенка, пострадали в результате беспилотной атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в «Макс».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По словам главы региона, в результате радиоподавления один из дронов потерял управление и врезался в дерево. При падении сдетонировала боевая часть, а разлетевшиеся осколки стали причиной пожара в квартире жилого дома, расположенного неподалеку. «К сожалению, пострадали четыре человека, один из которых — ребенок», — написал Никитин.

Губернатор уточнил, что всем пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь. Угрозы их жизни и здоровью нет, а возгорание уже полностью ликвидировано. Никитин также пообещал, что жителям, чьи квартиры получили повреждения, будет оказана необходимая поддержка.

По предварительным данным, других разрушений и последствий атаки нет. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы и специалисты.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью, с 20:00 мск 5 августа до 8:00 мск 6 августа, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 605 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны были сбиты над акваторией Черного и Азовского морей, а также над территорией 19 российских регионов, включая Белгородскую, Брянскую, Владимирскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Нижегородскую, Орловскую, Ростовскую, Рязанскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тверскую, Тульскую и Ярославскую области, Московский регион, Краснодарский край и республику Крым.

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