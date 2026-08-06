На Советском проспекте «Фольксваген» выскочил на встречку, четверо пострадавших

В Калининграде на Советском проспекте женщина-водитель на «Фольксвагене» выехала на полосу встречного движения и врезалась в «Хендай». О ДТП, которое произошло сегодня, 6 августа, около 7 утра, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.
В результате ДТП, по предварительной информации, пострадали 4 человека.
Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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