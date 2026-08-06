Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Советском проспекте «Фольксваген» выскочил на встречку, четверо пострадавших

Произошло столкновение с автомобилем «Хендай».

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде на Советском проспекте женщина-водитель на «Фольксвагене» выехала на полосу встречного движения и врезалась в «Хендай». О ДТП, которое произошло сегодня, 6 августа, около 7 утра, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

В результате ДТП, по предварительной информации, пострадали 4 человека.

Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше