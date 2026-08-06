Нижегородская прокуратура открыла горячую линию для пострадавших от БПЛА

Нижегородская прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, которые пострадали при атаке БПЛА в регионе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Напомним, минувшей ночью силы ПВО и РЭБ отразили налет беспилотников. После радиоподавления один из дронов врезался в дерево и взорвался. Его осколки попали в квартиру стоящего рядом жилого дома. В результате пострадали трое взрослых и ребенок. Им была оказана оперативная медпомощь, и их здоровью ничто не угрожает.
В прокуратуре уточнили, что, по предварительным данным, обломки упали на жилой многоквартирный дом в селе Саваслейка городского округа Кулебаки. Для оказания правовой помощи в ведомстве открыта горячая линия, граждане могут обращаться по номеру: 8 903 602 22 20.