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Нижегородская прокуратура открыла горячую линию для пострадавших от БПЛА

Нижегородская прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, которые пострадали при атаке БПЛА в регионе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Нижегородская прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, которые пострадали при атаке БПЛА в регионе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, минувшей ночью силы ПВО и РЭБ отразили налет беспилотников. После радиоподавления один из дронов врезался в дерево и взорвался. Его осколки попали в квартиру стоящего рядом жилого дома. В результате пострадали трое взрослых и ребенок. Им была оказана оперативная медпомощь, и их здоровью ничто не угрожает.

В прокуратуре уточнили, что, по предварительным данным, обломки упали на жилой многоквартирный дом в селе Саваслейка городского округа Кулебаки. Для оказания правовой помощи в ведомстве открыта горячая линия, граждане могут обращаться по номеру: 8 903 602 22 20.

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